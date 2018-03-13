Онлайн проверка возраста любителей еротического видео в Великобритании отложена

Правительство Великобритании подтвердило, что спорная обязательная проверка возраста для посетителей порнографического видео в апреле, пока введена не будет.

В своем заявлении источник сообщил, что она начнется «в конце года». «Нам нужно потратить время, чтобы убедиться, что мы все правильно поняли», — отметил он.

Регулирующий орган Британского совета по классификации фильмов еще не объяснил, как именно этот процесс будет работать.

«Это шанс для правительства переосмыслить отсутствие гарантий конфиденциальности и безопасности…», — сказал директор Open Rights Group Майлс Джекман.

Несколько компаний, разрабатывающих инструменты верификации возраста для нового регулирования, ранее сказали Би-би-си о том, что они считали маловероятным, что крайний срок будет выполнен.

Новое правило означает, что зрители должны будут доказать, что им больше 18 лет, чтобы посмотреть откровенные материалы на порносайте.

Возможные методы включают проверку кредитных карт и даже аутентификацию паспорта.

Напомним, в июле прошлого года министр финансов Мэтт Хэнкок установил предельный срок для введения схемы проверки возраста — апрель 2018 года.