Интернет-пользователи все реже спрашивают Google про биткоин

Интерес к биткоину, как к самому выгодному инвестиционному средству, неуклонно падает. Согласно статистике Google Trends , за последнюю неделю, пользовательский интерес по запросу [bitcoin] составляет лишь 18% от того объема, который можно было наблюдать три месяца назад, между 17 и 23 декабря 2017 года:

Этот график практически совпадает с тем, который отражает поведение курса биткоина в этот период. Можно говорить о прямой зависимости роста пользовательского интереса от курсового значения первой валюты, так как и курс и количество запросов к Google в декабре достигли своего исторического максимума.