Интернет-пользователи все реже спрашивают Google про биткоин
Интерес к биткоину, как к самому выгодному инвестиционному средству, неуклонно падает. Согласно
Этот график практически совпадает с тем, который отражает поведение курса биткоина в этот период. Можно говорить о прямой зависимости роста пользовательского интереса от курсового значения первой валюты, так как и курс и количество запросов к Google в декабре достигли своего исторического максимума.
Напомним, что в конце декабря 2017 года, когда Google назвал главные темы и тренды 2017 года, биткоин вошел в ТОП-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События и явления года» и категории «Что такое?». Яндекс же, подведя свои итоги, установил, что что запросов к поиску про биткоин в 2017 году было гораздо больше, чем про нефть – 64% против 36%.
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12.03.2018 15:17