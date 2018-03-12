Интернет-пользователи все реже спрашивают Google про биткоин

Интерес к биткоину, как к самому выгодному инвестиционному средству, неуклонно падает. Согласно статистике Google Trends, за последнюю неделю, пользовательский интерес по запросу [bitcoin] составляет лишь 18% от того объема, который можно было наблюдать три месяца назад, между 17 и 23 декабря 2017 года:

Этот график практически совпадает с тем, который отражает поведение курса биткоина в этот период. Можно говорить о прямой зависимости роста пользовательского интереса от курсового значения первой валюты, так как и курс и количество запросов к Google в декабре достигли своего исторического максимума.

Напомним, что в конце декабря 2017 года, когда Google назвал главные темы и тренды 2017 года, биткоин вошел в ТОП-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События и явления года» и категории «Что такое?». Яндекс же, подведя свои итоги, установил, что что запросов к поиску про биткоин в 2017 году было гораздо больше, чем про нефть – 64% против 36%.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США произошла самая мощная DDoS-атака в историиВ США произошла самая мощная DDoS-атака в истории
С серверов немецкого правительства украли документы об УкраинеС серверов немецкого правительства украли документы об Украине
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
Google: частота публикации контента не является сигналом ранжированияGoogle: частота публикации контента не является сигналом ранжирования
Как Google купил и уничтожил рекомендательный каталог ZagatКак Google купил и уничтожил рекомендательный каталог Zagat
Блок рекламы


Похожие новости
Google начал выделять компании, возглавляемые женщинамиGoogle начал выделять компании, возглавляемые женщинами
Google может определять дублированный контент ещё до сканированияGoogle может определять дублированный контент ещё до сканирования
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
Как Google купил и уничтожил рекомендательный каталог ZagatКак Google купил и уничтожил рекомендательный каталог Zagat
Google хочет сделать AMP веб-стандартомGoogle хочет сделать AMP веб-стандартом
Google: частота публикации контента не является сигналом ранжированияGoogle: частота публикации контента не является сигналом ранжирования
Google продаёт Zagat компании InfatuationGoogle продаёт Zagat компании Infatuation
Google допускает редиректы с помощью метатега Refresh, но не рекомендуетGoogle допускает редиректы с помощью метатега Refresh, но не рекомендует
Google запустил бесплатный сайт для изучения ИИ. Разобраться сможет каждый
ЕС поставил ультиматум Google, Facebook и TwitterЕС поставил ультиматум Google, Facebook и Twitter
Последние новости
Подгружаем последние новости