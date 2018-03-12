«Киевстар» запустил собственный стриминг-сервис Go TV

Телеком-оператор «Киевстар» объявил о запуске собственного стриминга Kyivstar Go TV, созданного в партнерстве с MEGOGO. В медиатеке сервиса больше 170 телеканалов, 8500 фильмов, сериалов и ТВ-шоу в Full-HD качестве. Трафик с мобильных устройств не тарифицируется, пишут AIN.UA.

В каталоге можно обнаружить международные кинопремьеры 2017 года и картины украинского производства: «Атомную блондинку», «Телохранителя киллера», «DZIDZIO Контрабас». В категории сериалов лидирует украинская телепродукция — список зарубежных шоу насчитывает всего 12 позиций. Из последних: «Табу» с Томом Харди и детективная драма «Фортитьюд».

«Киевстар» запустил собственный стриминг-сервис Go TV

Доступ разделен на три разных пакета: Light, Premium и Ultra. На всех тарифах предоставляется полный доступ к видеотеке с фильмами, сериалами и ТВ-шоу.

Light бесплатно доступен следующим категориям пользователей:

  • припейда-абоненты «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим»;
  • контрактные абоненты «Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Ultra», «Безлим Silver», «Безлим Gold» и «Безлим Platinum»;
  • абоненты «Киевстар Все вместе. Плюс», «Смарт» и «Экстра».

Premium стоит 2 грн/день и открывает доступ к 108 телеканалам. Ultra обойдется в 6 грн/день и открывает уже 176 телеканалов, среди которых особенно выделяют иностранные: MTV, BBC, Discovery, Animal Planet, National Geographic, Eurosport 1 і Eurosport 2, Sony и Fox. Получить доступ к Go TV можно при помощи мобильного приложения (iOS, Android) или через веб-версию.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США произошла самая мощная DDoS-атака в историиВ США произошла самая мощная DDoS-атака в истории
С серверов немецкого правительства украли документы об УкраинеС серверов немецкого правительства украли документы об Украине
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
Google: частота публикации контента не является сигналом ранжированияGoogle: частота публикации контента не является сигналом ранжирования
Как Google купил и уничтожил рекомендательный каталог ZagatКак Google купил и уничтожил рекомендательный каталог Zagat
Блок рекламы


Похожие новости
Google запустил бесплатный сайт для изучения ИИ. Разобраться сможет каждый
YouTube запустил серию обновлений для прямых трансляцийYouTube запустил серию обновлений для прямых трансляций
Google запустил информационно-обучающий портал по машинному обучению и ИИGoogle запустил информационно-обучающий портал по машинному обучению и ИИ
Google запустил новый формат отображения результатов поискаGoogle запустил новый формат отображения результатов поиска
Google запустил инструмент для сравнения скорости сайта с другими ресурсамиGoogle запустил инструмент для сравнения скорости сайта с другими ресурсами
AdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателейAdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателей
Google официально запустил новый платёжный сервис Google PayGoogle официально запустил новый платёжный сервис Google Pay
Wikimedia сворачивает программу нетарифицируемого доступа к сайту. В Украине ее поддерживает «Киевстар»
Основанный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфуОснованный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфу
Ко Дню влюбленных украинские юристы запустили бота, помогающего развестисьКо Дню влюбленных украинские юристы запустили бота, помогающего развестись
Последние новости
Подгружаем последние новости