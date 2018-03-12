«Киевстар» запустил собственный стриминг-сервис Go TV

Телеком-оператор «Киевстар» объявил о запуске собственного стриминга Kyivstar Go TV, созданного в партнерстве с MEGOGO. В медиатеке сервиса больше 170 телеканалов, 8500 фильмов, сериалов и ТВ-шоу в Full-HD качестве. Трафик с мобильных устройств не тарифицируется, пишут AIN.UA .

В каталоге можно обнаружить международные кинопремьеры 2017 года и картины украинского производства: «Атомную блондинку», «Телохранителя киллера», «DZIDZIO Контрабас». В категории сериалов лидирует украинская телепродукция — список зарубежных шоу насчитывает всего 12 позиций. Из последних: «Табу» с Томом Харди и детективная драма «Фортитьюд».

Доступ разделен на три разных пакета: Light, Premium и Ultra. На всех тарифах предоставляется полный доступ к видеотеке с фильмами, сериалами и ТВ-шоу.

Light бесплатно доступен следующим категориям пользователей:

припейда-абоненты «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим»;

контрактные абоненты «Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Ultra», «Безлим Silver», «Безлим Gold» и «Безлим Platinum»;

абоненты «Киевстар Все вместе. Плюс», «Смарт» и «Экстра».