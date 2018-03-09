Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев

Компания Google объявила о том, что аккаунты AdWords, которые не тратят на рекламу денег более 15 месяцев подряд, будут отключены. Эти изменения вступают в силу с 26 марта этого года, сообщается в официальном блоге компании. Если на данный момент ваш аккаунт попадает под этот критерий, его закроют. , пишут AIN.UA

В компании объясняют, что это делается с целью улучшить и ускорить работу системы в целом, а также — помочь пользователям не выходить за пределы количества управляемых аккаунтов (в системе AdWords количество управляемых аккаунтов зависит от расходов).

Отключение аккаунта будет означать, что:

get-запросы на ManagedCustomerService не сработают;

любой запрос на AdWords API, который указывает пользовательский ID в clientCustomerId header, не пройдет, вы получите ошибку OperationAccessDenied;

непотраченная предоплаченная сумма будет возвращена владельцу;

показ всех рекламных объявлений в аккаунте будет остановлен в течение суток.

Важно: тестовые аккаунты под это правило не попадают.