Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев

Компания Google объявила о том, что аккаунты AdWords, которые не тратят на рекламу денег более 15 месяцев подряд, будут отключены. Эти изменения вступают в силу с 26 марта этого года, сообщается в официальном блоге компании. Если на данный момент ваш аккаунт попадает под этот критерий, его закроют. , пишут AIN.UA

В компании объясняют, что это делается с целью улучшить и ускорить работу системы в целом, а также — помочь пользователям не выходить за пределы количества управляемых аккаунтов (в системе AdWords количество управляемых аккаунтов зависит от расходов).

Отключение аккаунта будет означать, что:

  • get-запросы на ManagedCustomerService не сработают;
  • любой запрос на AdWords API, который указывает пользовательский ID в clientCustomerId header, не пройдет, вы получите ошибку OperationAccessDenied;
  • непотраченная предоплаченная сумма будет возвращена владельцу;
  • показ всех рекламных объявлений в аккаунте будет остановлен в течение суток.

Важно: тестовые аккаунты под это правило не попадают.

В случае, если приложение высылает запросы к AdWords API по неактивным аккаунтам, в компании советуют загрузить все нужные данные по этим аккаунтам до того, как начнется процедура их закрытия. Если неактивный аккаунт используется для тестов интеграции с AdWords API, в компании советуют перейти к использованию тестового аккаунта. Можно самому отключить неактивные аккаунты из управляющего аккаунта.


Ольга Карпенко, AIN


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