Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
Компания Google объявила о том, что аккаунты AdWords, которые не тратят на рекламу денег более 15 месяцев подряд, будут отключены. Эти изменения вступают в силу с 26 марта этого года,
В компании объясняют, что это делается с целью улучшить и ускорить работу системы в целом, а также — помочь пользователям не выходить за пределы количества управляемых аккаунтов (в системе AdWords количество управляемых аккаунтов
Отключение аккаунта будет означать, что:
- get-запросы на ManagedCustomerService не сработают;
- любой запрос на AdWords API, который указывает пользовательский ID в clientCustomerId header, не пройдет, вы получите ошибку OperationAccessDenied;
- непотраченная предоплаченная сумма будет возвращена владельцу;
- показ всех рекламных объявлений в аккаунте будет остановлен в течение суток.
Важно: тестовые аккаунты под это правило не попадают.
В случае, если приложение высылает запросы к AdWords API по неактивным аккаунтам, в компании советуют загрузить все нужные данные по этим аккаунтам до того, как начнется процедура их закрытия. Если неактивный аккаунт используется для тестов интеграции с AdWords API, в компании советуют перейти к использованию
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09.03.2018 17:13