Как Google купил и уничтожил рекомендательный каталог Zagat

5 марта рекомендательный сервис Infatuation, с момента основания которого прошло 9 лет, объявил о выкупе у Google прав на владение Zagat. Теперь в распоряжении Infatuation — бренд компании и права на международный каталог ресторанных рецензий. Сумма сделки не разглашается. Однако Bloomberg указывают: то, почему Google согласилась на продажу — далеко не главная интрига. Вопрос в другом: почему этого пришлось ждать так долго? Отношения между поисковиком и ресторанным каталогом не задались с самого начала, пишут AIN.UA .

Поглощение Zagat проходило под эгидой бывшего топ-менеджера компании Мариссы Майер. Тогда она руководила подразделением карт и видела в каталоге ценный источник информации. В 2013 проект наконец-то обзавелся собственным мобильным приложением, но его раскритиковали за сложный интерфейс. Кроме того, вместо самих ресторанных рецензий там продвигались бессмысленные подборки.

Несколько лет спустя Google интегрировал в «Карты» отзывы, созданные пользователями, вместо того, чтобы полагаться на Zagat и его ресурсы. Таким образом компания оторвалась от соперников вроде Yelp и Apple , предоставляя более полную информацию о локальных местах. Zagat же остался брошен на произвол судьбы. Согласно одному из контрактных сотрудников сервиса, который анонимно поделился сведениями с Bloomberg, это не было случайностью — когда в 2012 году Майер ушла из поисковика, Zagat остался без «защитника». Вместо найма новых сотрудников Google полагался на контрактников, а также назначил минимальное количество инженеров для таких важных проектов, как запуск приложения и редизайн сайта в 2017 году. Постепенно сократилось и количество временных подрядчиков. У Zagat осталось не более дюжины человек, чтобы объять весь мир. Обзоры из таких городов как Лондон и Торонто пришлось прекратить.

В конце концов сотрудникам сказали отказаться от рецензий, которые были основной бизнеса. Вместо этого поступило указание сконцентрироваться на гайдах вроде «Лучшие бранчи» или «Где выпить после работы». Оставшихся в Zagat работников это повергло во фрустрацию.

Bloomberg также рассказывает об истории создания каталога. Супружеская пара Тима и Нины Загат решились на запуск компании в качестве хобби в 1979 году. Поводом стало застолье у друзей, во время которого те начали критиковать ресторанные рецензии из местной газеты. В противовес Загат стали собирать отзывы друзей и набрали команду из 200 непрофессиональных критиков, чтобы оценить 100 ресторанов по критериям качества еды, декора, сервиса и цены. Из этого побочного увлечения родилась настоящая империя, которая долгие годы была универсальным способом определить, где сегодня поужинать. Теперь эти дни в прошлом — в 2017 Zagat даже не удалось выпустить результаты ежегодного опроса. Нового издания городских гайдов не было, как и объяснений этому.

О сделке с Infatuation сотрудников Zagat тоже не предупредили. Оставшимся фрилансерам просто сообщили, что из-за обновления протоколов безопасности они лишатся доступа к администрированию сервиса. Несколько дней спустя был опубликован пресс-релиз о продаже каталога. В своем заявлении Infatuation заявили, что будут развивать Zagat как отдельный бренд, создав для него новую технологическую платформу вместо прежнего фокуса на рецензиях от критиков.

Bloomberg напоминает о проведении второго саммита «Локальных гидов» от Google — в октябре прошлого года компания рассказала об успехах проекта в Сан-Франциско. Эта программа подстегивает пользователей оставлять отзывы о заведениях и делиться фотографиями мест, в которых они побывали, чтобы потом отображать их в «Картах». Google рассказали, что количество контрибьюторов подскочило до 50 млн. Поисковик зафиксировал 1000%-й рост — в 2016 году «Локальным гидами» были всего 5 млн человек. Каждый месяц появляются отзывы о 700 000 новых мест. Учитывая, что у картографического сервиса Google более миллиарда пользователей, это гораздо эффективнее, чем отобранные Zagat сведения.