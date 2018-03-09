Bing начал поддерживать синтаксис микроразметки JSON-LD

Поисковая система Bing начала поддерживать синтаксис JSON-LD для разметки структурированных данных. Об этом сообщил SEO-аналитик Джон Хеншоу (Jon Henshaw) в Twitter .

This is the most proof I'm offering. My high-level Bing contact said it's not in their webmaster tools yet, but it is supported. So you may have to wait awhile until you can get it in writing (public help doc and/or it appearing in their tools), but I'm moving forward with it. pic.twitter.com/YDiucVOsYc — Jon Henshaw (@henshaw) March 3, 2018

В официальную документацию и в инструменты для вебмастеров эта информация пока не добавлена, отметил Хеншоу. Но в скором будущем эта ситуация изменится, рассказал он, сославшись на свои контакты в Bing .

JSON-LD – это способ передачи данных в текстовом формате json (Linked Data, LD). Он достаточно прост для понимания и отлично воспринимается поисковыми роботами.

Напомним, что Google начал поддерживать JSON-LD в январе 2015 года. Через год поисковик расширил поддержку этого синтаксиса на микроразметку для отзывов и товаров. А в августе 2016 Google начал поддерживать «хлебные крошки» в этом формате.

Есть вероятность, что в будущем поисковик будет рассматривать наличие семантической разметки на сайте в качестве сигнала для ранжирования. Однако до сих этого не произошло.