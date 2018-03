Bing начал поддерживать синтаксис микроразметки JSON-LD

Поисковая система Bing начала поддерживать синтаксис JSON-LD для разметки структурированных данных. Об этом сообщил SEO-аналитик Джон Хеншоу (Jon Henshaw) в Twitter .

This is the most proof I'm offering. My high-level Bing contact said it's not in their webmaster tools yet, but it is supported. So you may have to wait awhile until you can get it in writing (public help doc and/or it appearing in their tools), but I'm moving forward with it. pic.twitter.com/YDiucVOsYc