Фейки в Twitter распространяются на 70% быстрее правды
Исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, показало, что фейковые новости распространяются в Twitter на 70% быстрее, чем настоящие.
Об этом передает Reuters.
Ученые проанализировали около 126 тысяч сообщений, которые ретвитили 3 миллиона пользователей Twitter в 2006-2007 годах. Информацию проверяли шесть независимых факт-чекинговых организаций, в том числе Snopes и Politifact.
Оказалось, что все фейковые истории распространяются быстрее, чем правдивые, но это особенно касается сообщений о политике по сравнению с новостями о терактах, стихийных бедствиях, науке и финансах.
При этом боты, разгоняющие информацию по соцсетям, были не более активными, чем реальные пользователи.
Исследователи отмечают, что хотя в фокусе их исследования был Twitter, с большой долей вероятности эти же выводы можно применить к Facebook и другим медийным платформам.
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09.03.2018 11:12