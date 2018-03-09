Фейки в Twitter распространяются на 70% быстрее правды

Исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, показало, что фейковые новости распространяются в Twitter на 70% быстрее, чем настоящие.

Об этом передает Reuters.

Ученые проанализировали около 126 тысяч сообщений, которые ретвитили 3 миллиона пользователей Twitter в 2006-2007 годах. Информацию проверяли шесть независимых факт-чекинговых организаций, в том числе Snopes и Politifact.

Оказалось, что все фейковые истории распространяются быстрее, чем правдивые, но это особенно касается сообщений о политике по сравнению с новостями о терактах, стихийных бедствиях, науке и финансах.

При этом боты, разгоняющие информацию по соцсетям, были не более активными, чем реальные пользователи.

Исследователи отмечают, что хотя в фокусе их исследования был Twitter , с большой долей вероятности эти же выводы можно применить к Facebook и другим медийным платформам.