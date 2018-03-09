Фейки в Twitter распространяются на 70% быстрее правды

Twitter

Исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, показало, что фейковые новости распространяются в Twitter на 70% быстрее, чем настоящие.

Об этом передает Reuters.

Ученые проанализировали около 126 тысяч сообщений, которые ретвитили 3 миллиона пользователей Twitter в 2006-2007 годах. Информацию проверяли шесть независимых факт-чекинговых организаций, в том числе Snopes и Politifact.

Оказалось, что все фейковые истории распространяются быстрее, чем правдивые, но это особенно касается сообщений о политике по сравнению с новостями о терактах, стихийных бедствиях, науке и финансах.

При этом боты, разгоняющие информацию по соцсетям, были не более активными, чем реальные пользователи.

Исследователи отмечают, что хотя в фокусе их исследования был Twitter, с большой долей вероятности эти же выводы можно применить к Facebook и другим медийным платформам.

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Марк Цукерберг продал акции Facebook почти на $500 млнМарк Цукерберг продал акции Facebook почти на $500 млн
В интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данныеВ интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данные
Google запустил бесплатный сайт для изучения ИИ. Разобраться сможет каждый
BuzzSumo: с 2015 года количество репостов в соцсетях сократилось на 50%BuzzSumo: с 2015 года количество репостов в соцсетях сократилось на 50%
В США произошла самая мощная DDoS-атака в историиВ США произошла самая мощная DDoS-атака в истории
Блок рекламы


Похожие новости
Twitter намерен открыть верификацию для всех пользователейTwitter намерен открыть верификацию для всех пользователей
ЕС поставил ультиматум Google, Facebook и TwitterЕС поставил ультиматум Google, Facebook и Twitter
Как кремлевская фабрика троллей влияла на выборы в США: реклама, хештеги, фейкиКак кремлевская фабрика троллей влияла на выборы в США: реклама, хештеги, фейки
ЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователейЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователей
Twitter впервые за свою историю получил прибыльTwitter впервые за свою историю получил прибыль
Операционный директор Twitter Энтони Ното покидает компаниюОперационный директор Twitter Энтони Ното покидает компанию
Дизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и другихДизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и других
Twitter сообщит почти 700 тыс. пользователям, что они подверглись роSSийской пропаганде
Парламент Великобритании пригрозил Facebook и Twitter санкциямиПарламент Великобритании пригрозил Facebook и Twitter санкциями
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона
Последние новости
Подгружаем последние новости