YouTube Studio выходит из беты с тремя новыми метриками

YouTube объявил, что YouTube Studio выходит из беты и в ближайшие две недели станет доступен всем владельцам каналов. Сервис также получил обновлённый интерфейс и три новые метрики: показы, CTR показов и уникальные зрители.

Новые показатели

  • Impressions («Показы») измеряет, сколько раз была просмотрена миниатюра видео. «Эта метрика отражает потенциальный охват вашего контента на YouTube, поскольку каждый показ – это возможность получить просмотр», — объяснили в Google.
  • Impressions click-through rate («CTR показов») показывает процент показов, которые получили просмотры. С помощью этой метрики авторы контента смогут видеть, на какие превью видео и заголовки пользователи реагируют лучше всего.
  • Unique Viewers («Уникальные зрители») показывает оценочное количество людей, смотрящих видео в течение определённого периода времени. «Вы можете использовать эти данные для сравнения размера вашей аудитории с базой подписчиков и определения тех видео, которые помогают достигать более широкой аудитории», — говорится в блоге YouTube Creator.

На данный момент новые метрики запущены лишь для небольшого количества пользователей, но в ближайшие недели они станут общедоступными.

Новый интерфейс

YouTube также обновил панель управления Data Studio, добавив на неё список недавно загруженных видео, персонализированные рекомендации контента и ленту новостей, разработанную специально для сообщества креаторов YouTube.

Напомним, что бета-версия YouTube Studio, переработанной версии Творческой студии YouTube, была запущена в июне. Ранее видеохостинг отмечал, что пользователи могут переключаться между классической и новой версиями сервиса. Однако новые метрики будут доступны только в YouTube Studio.


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