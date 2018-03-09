Украинцы перестали гуглить криптовалюты. Количество запросов уменьшилось в разы

В 2018 году некоторые криптовалюты сильно уменьшились в стоимости. Одна из самых «хайповых» — оригинальная криптовалюта биткоин — с рекордных $20 000 просел ниже $9000, тем самым ударив по инвесторам, которые зашли на этот рынок по значительно более высокой цене. С тех пор, как вертикальный рост сменился падением, прямопропорционально снизился и интерес украинцев к криптовалютам и биткоину, пишут AIN.UA .

Количество поисковых запросов в Google по слову «биткоин» в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

С запросами по слову «криптовалюта» ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалют в Google .

Интерес к технологии «блокчейн» пока сохраняется, однако запросов в два раза меньше, чем в декабре.

Сегодня в поисковых топах по Украине «Паралимпийские игры» и «8 марта».

Напомним, исследователи из международного банка Citibank в январе опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику. По их мнению, это «пузырь», который может в любой момент лопнуть и нанести существенный вред мировой экономике. Особенно при этом пострадают развивающиеся страны, и Украина — в пятерке самых уязвимых.

Ранее мы рассказывали о причинах, по которым курсы криптовалют ушли в пике в 2018 году. Их всего три.