Google хочет сделать AMP веб-стандартом

Google объявил о запуске кампании, которая призвана превратить AMP в веб-стандарт.

У проекта Accelerated Mobile Pages есть главная проблема: технология имеет ограниченную поддержку (Google, Twitter , Bing и Baidu). Новая инициатива призвана улучшить технологии, лежащие в основе AMP (пререндеринг, офлайн-поддержка и др.), чтобы они могли использоваться практически повсеместно. Сайты, которые будут соответствовать установленным критериям, смогут обрабатываться в результатах поиска так же, как AMP-страницы.

В комментарии The Verge вице-президент по разработкам Google Дэвид Бесбрис (David Besbris) рассказал, что компания «всегда» хотела превратить AMP во что-то стандартизированное.

На данный момент у Google нет временных рамок и даже названия для новой технологии. Для внедрения нового интернет-стандарта компании, скорее всего, пройдётся пройти проверки в нескольких органах (а не только в Консорциуме Всемирной паутины), и этот процесс может занять годы.

Стоит отметить, что новая инициатива Google не свидетельствует о прекращении работы над AMP. Компания продолжит трудиться над более «глубокой интеграцией» между технологиями поиска и контентом, добавлением новых функций для электронной коммерции и другими обновлениями. Но теперь стало очевидно, что Google рассматривает AMP не как инструмент для контроля, а как инкубатор для новой технологии.

Чем более быстрым и гибким станет интернет, тем более вероятно, что люди будут по-прежнему его использовать (и смотреть рекламу), а не переходить в мобильные приложения.

Напомним, что Google представил проект AMP, призванный повысить производительность мобильного интернета, в 2015 году.