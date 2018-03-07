iForum-2018 пройдет в Киеве 25 апреля: добавили потоки про блокчейн, крипту и развлечения
25 апреля этого года в Киеве, в Международном выставочном центре, пройдет 10-й украинский форум интернет-деятелей
В этом году организаторы ожидают около 10 000 участников, около 100 компаний-участников выставки, в конференции примут участие 150 спикеров — они будут выступать по 10 тематическим направлениям.
Конференция этого года получила новое направление — «Блокчейн»: здесь будут освещаться темы применения блокчейна, криптовалюты, ICO. В этом потоке выступит Владимир Панченко, сооснователь украинского маркетплейса DMarket, который в декабре 2017 года привлек в ходе ICO $25 млн, а также Александр Момот, основатель Remme — проекта, который поднял около $18 млн за 24 часа на ICO.
В новом потоке Digital Fun объединятся темы цифровой индустрии развлечений: стримы и YouTube, онлайн-кинотеатры, киберспорт и компьютерные игры. Также, во время этого iForum пройдет финал конкурса биомедицинских стартапов (о нем мы писали ранее).
На конференции будут доклады и панельные дискуссии по традиционным направлениям: «Интернет-бизнес и стартапы», «Реклама и продвижение», «Интернет-технологии», «Образовательные технологии и инновации».
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06.03.2018 18:30