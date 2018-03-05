W3Techs: 30% всех сайтов в интернете работают на WordPress
В настоящее время 30% всех сайтов в интернете работают на базе WordPress. На рынке систем управления контентом доля этой CMS составляет 60,2%. Об этом
При этом 50,2% не используют ни одной из отслеживаемых компанией систем управления контентом.
Что касается методологии исследования, то определение «веб-сайта», используемое W3Techs, отличается от используемого Alexa, поэтому по факту количество анализируемых ресурсов меньше 10 тысяч. Однако разница не является статистически значимой, отмечают в компании.
В ходе анализа поддомены сайта учитываются как один сайт, а переадресованные домены исключаются.
Напомним, что в ноябре 2015 года доля WordPress составляла 25%. За последние два с лишним года она выросла на 5%.
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Internet и сети
05.03.2018 14:09