BuzzSumo: с 2015 года количество репостов в соцсетях сократилось на 50%
За период с 2015 по 2018 год количество репостов контента в социальных сетях сократилось на 50%. Об этом свидетельствуют данные
В 2015 году статьи получали в среднем 8 репостов, а на сегодняшний день эта цифра упала до 4. Лишь 5% контента получает больше 343 репостов.
Сокращению числа репостов способствовало несколько факторов, в том числе:
- Усиление конкуренции между издателям, особенно в таких популярных темах, как биткоин, что приводит к сокращению среднего числа репостов при росте количества статей.
- Пользователи стали чаще делиться ссылками в частном порядке – через email-сообщения и Slack.
- Обновления алгоритма Facebook, призванные сократить распространение виральных публикаций.
- Доля поискового трафика продолжает расти. В настоящее время сайты Google приносят издателям в два раза больше трафика, чем социальные медиа. Об этом говорят последние данные Parsely и Shareholic.
- Некоторые сайты пострадали больше остальных. Ресурсы, публикующие популярный контент, такие как Playbuzz, Upworthy и BuzzFeed, наблюдают постоянный и постепенный спад общего числа репостов с 2015 года.
В отчёте отмечается, что последние тренды больше всего затронули те сайты, которые публикуют низкокачественный контент и злоупотребляют кликбейтом. При этом те ресурсы, которые строят своё имя на качестве и авторитетности, такие как Harvard Business Review, The New York Times и The Economist, наблюдали увеличение числа репостов в соцсетях за последний год.
«Судя по всему, возросшая конкуренция в области контента не оказала негативного влияния на эти сайты. Парадоксально, но эта ситуация, возможно, помогла им укрепить своё положение в мире информационного перенасыщения. Если вы собираетесь поделиться чем-то со своей аудиторией, убедитесь, что эта информация хорошо изучена и взята из надёжного источника, поскольку люди сейчас более избирательны в том, чем они делятся», — рекомендуют в BuzzSumo.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
05.03.2018 14:09