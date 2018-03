BuzzSumo: с 2015 года количество репостов в соцсетях сократилось на 50%

За период с 2015 по 2018 год количество репостов контента в социальных сетях сократилось на 50%. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта BuzzSumo, основанного на анализе 100 млн статей.

В 2015 году статьи получали в среднем 8 репостов, а на сегодняшний день эта цифра упала до 4. Лишь 5% контента получает больше 343 репостов.

Сокращению числа репостов способствовало несколько факторов, в том числе:

Усиление конкуренции между издателям, особенно в таких популярных темах, как биткоин, что приводит к сокращению среднего числа репостов при росте количества статей.

Пользователи стали чаще делиться ссылками в частном порядке – через email-сообщения и Slack.

Обновления алгоритма Facebook, призванные сократить распространение виральных публикаций.

Доля поискового трафика продолжает расти. В настоящее время сайты Google приносят издателям в два раза больше трафика, чем социальные медиа. Об этом говорят последние данные Parsely и Shareholic.

Некоторые сайты пострадали больше остальных. Ресурсы, публикующие популярный контент, такие как Playbuzz, Upworthy и BuzzFeed, наблюдают постоянный и постепенный спад общего числа репостов с 2015 года.

В отчёте отмечается, что последние тренды больше всего затронули те сайты, которые публикуют низкокачественный контент и злоупотребляют кликбейтом. При этом те ресурсы, которые строят своё имя на качестве и авторитетности, такие как Harvard Business Review, The New York Times и The Economist, наблюдали увеличение числа репостов в соцсетях за последний год.