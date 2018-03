Google допускает редиректы с помощью метатега Refresh, но не рекомендует

Google допускает использование метатега Refresh для переадресации пользователей на другие страницы, но не рекомендует. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter .

По его словам, эти перенаправления обрабатываются Google так же, как и любая другая переадресация. Но использовать этот способ поисковик всё же не советует.

A meta refresh type redirect should just work. We don't recommend it for 2 reasons: UX (it keeps the page in browser history, afaik) & processing time (we need to parse the page to see it). Once processed, it's just like a redirect.

Если же вебмастер хочет использовать этот способ, то время задержки нужно сделать минимальным, добавил Мюллер:

We don't have any guidelines on the delay number, but if you want it treated like a redirect, it makes sense to have it act like a redirect (and keep the delay minimal). The same goes for JS-based redirects.