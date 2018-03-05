Google допускает редиректы с помощью метатега Refresh, но не рекомендует

Google допускает использование метатега Refresh для переадресации пользователей на другие страницы, но не рекомендует. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter.

По его словам, эти перенаправления обрабатываются Google так же, как и любая другая переадресация. Но использовать этот способ поисковик всё же не советует.

«Мы не рекомендуем это по двум причинам: UX (этот способ сохраняет страницу в истории браузера) и время обработки (нам нужно распарсить страницу, чтобы увидеть переадресацию).

A meta refresh type redirect should just work. We don't recommend it for 2 reasons: UX (it keeps the page in browser history, afaik) & processing time (we need to parse the page to see it). Once processed, it's just like a redirect.

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) March 2, 2018

Если же вебмастер хочет использовать этот способ, то время задержки нужно сделать минимальным, добавил Мюллер:

We don't have any guidelines on the delay number, but if you want it treated like a redirect, it makes sense to have it act like a redirect (and keep the delay minimal). The same goes for JS-based redirects.

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) March 2, 2018

Напомним, что Google официально рекомендует использовать два типа переадресации: 301 и 302, оба из которых передают PageRank.


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