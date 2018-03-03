РоSSийские пропагандисты нацелили популярный сайт для обмена новостями Reddit на влияние на американских политических дебатов.

Предполагалось, что Reddit, центр для агитации, активизма и экстремальных взглядов, станет логической целью для любых манипуляций.

Ему еще предстоит опубликовать собственное расследование деятельности РоSSии.

Теперь на новостном сайте Daily Beast говорится, что получены файлы, показывающие, что Reddit – пророSSийский.

Правительство США уже обвинило тринадцать россиян, связанных с агентством, в попытке манипулировать американскими избирателями с помощью социальных сетей.

До сих пор Reddit не был включен в расследование Сената США о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в 2016 году.

Но в некоторых сообщениях было указано, что это может скоро измениться.

Похоже, цель РоSSии состояла в том, чтобы спровоцировать и разделить американцев в Интернете и, как результат, и в реальном мире.

Reddit дали возможность прокомментировать эту историю, но повторные просьбы были проигнорированы.