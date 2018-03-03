Новостной портал Reddit пропогандирует идеи РФ

Новостной портал Reddit пропогандирует идеи РФ

РоSSийские пропагандисты нацелили популярный сайт для обмена новостями Reddit на влияние на американских политических дебатов.

Предполагалось, что Reddit, центр для агитации, активизма и экстремальных взглядов, станет логической целью для любых манипуляций.

Ему еще предстоит опубликовать собственное расследование деятельности РоSSии.

Теперь на новостном сайте Daily Beast говорится, что получены файлы, показывающие, что Reddit – пророSSийский.

Правительство США уже обвинило тринадцать россиян, связанных с агентством, в попытке манипулировать американскими избирателями с помощью социальных сетей.

До сих пор Reddit не был включен в расследование Сената США о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в 2016 году.

Но в некоторых сообщениях было указано, что это может скоро измениться.

Похоже, цель РоSSии состояла в том, чтобы спровоцировать и разделить американцев в Интернете и, как результат, и в реальном мире.

Reddit дали возможность прокомментировать эту историю, но повторные просьбы были проигнорированы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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