В Instagram могут появиться голосовые и видеозвонки
Житель Индии Ишан Агарвал (Ishan Agarwal?) обнаружил в APK приложений Instagram и Instagram Direct для Android файлы и иконки для голосовых и видеозвонков. Своей находкой он
Впервые сообщения о том, что в Instagram могут появиться видеозвонки,
Теперь же значки кнопок появились в общедоступных APK, что наталкивает на предположения о скором запуске. При этом представитель Instagram опять отказался что-либо прояснить: «Боюсь, что мы не можем это прокомментировать».
Примечательно, что в прошлом месяце журналисты заметили возможность делиться анимированными GIF, которую в Instagram также отказались комментировать, а спустя неделю эта функция была официально запущена.
TechCrunch считает, что добавление поддержки голосовых и видеозвонков сделает Instagram лучшей альтернативой Snapchat, где эти функции уже доступны с 2014 года.
Напомним, что Instagram начал тестовый запуск собственного мессенджера Direct, в APK которого также были замечены звонки, в декабре 2017 года.
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02.03.2018 21:19