В Instagram могут появиться голосовые и видеозвонки

Житель Индии Ишан Агарвал (Ishan Agarwal?) обнаружил в APK приложений Instagram и Instagram Direct для Android файлы и иконки для голосовых и видеозвонков. Своей находкой он поделился с редакцией TechCrunch.

Впервые сообщения о том, что в Instagram могут появиться видеозвонки, возникли в январе этого года. На тот момент представители сервиса отказались от комментариев, а доступная информация свидетельствовала о том, что речь идёт о внутреннем тестировании.

Теперь же значки кнопок появились в общедоступных APK, что наталкивает на предположения о скором запуске. При этом представитель Instagram опять отказался что-либо прояснить: «Боюсь, что мы не можем это прокомментировать».

Примечательно, что в прошлом месяце журналисты заметили возможность делиться анимированными GIF, которую в Instagram также отказались комментировать, а спустя неделю эта функция была официально запущена.

TechCrunch считает, что добавление поддержки голосовых и видеозвонков сделает Instagram лучшей альтернативой Snapchat, где эти функции уже доступны с 2014 года.

Напомним, что Instagram начал тестовый запуск собственного мессенджера Direct, в APK которого также были замечены звонки, в декабре 2017 года.