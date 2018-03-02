YouTube запустил серию обновлений для прямых трансляций

Google сообщил о запуске целого ряда обновлений для прямых трансляций на YouTube. В их числе значатся следующие:

Запись чата. Теперь пользователи смогут следить за виртуальной беседой даже после окончания прямой трансляции. Чат будет отображаться рядом с видео — точно так же, как это было во время прямого эфира.

Автоматические субтитры. Google запустил автоматические субтитры ещё в 2009 году. Теперь они стали доступны для прямых трансляций на английском языке. В компании отмечают, что субтитры будут отображаться с небольшой погрешностью и задержкой во времени — но всё в рамках общепринятых стандартов.

Геотеги. Начиная с этой недели, пользователи могут добавлять геотеги в свои трансляции и видео, загруженные с мобильного телефона. Чтобы просмотреть другие видео с тем же геотегом, достаточно просто кликнуть по нему.

Новые функции для суперчатов. Теперь авторы контента могут выбрать множество специальных настроек . К суперчату также можно подключить более 600 «умных» устройств. Он уже доступен на десктопах и Android-устройствах, а в ближайшие дни также начнёт поддерживаться на iOS-устройствах.

Напомним, что YouTube представил новую функцию «Суперчат», которая позволяет авторам зарабатывать с помощью трансляций, в январе 2017 года.

А в апреле того же года YouTube расширил доступ к мобильным трансляциям. Изначально эта функция была запущена для тех креаторов, у которых более 10 тыс. подписчиков. Теперь она доступна для всех каналов с аудиторией от 1 тыс. пользователей.