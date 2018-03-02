ЕС поставил ультиматум Google, Facebook и Twitter

соцсети

Евросоюз хочет, чтобы за три месяца технологические гиганты, такие как Google, YouTube, Facebook и Twitter показали, что они эффективнее и быстрее удаляют экстремистский контент.

Или же организация введет специальное законодательство, которое будет обязывать их это сделать.

Об этом сообщает The Guardian, напоминая, что социальные сети оказались под все большим давлением со стороны различных правительств и ЕС, которые требуют от них усиления борьбы с экстремистским, террористическим и другим нежелательным контентом, таким как распространение языка ненависти и пропаганды «Исламского государства». Но теперь организация установила четкие цели и конечные сроки.

Еврокомиссия объявила, что интернет-компании должны быть готовы удалять экстремистский контент через час после того, как он был обнаружен.

«Хотя несколько платформ удаляют больше незаконного контента, чем раньше, нам до сих пор нужно быстрее реагировать на террористическую пропаганду и другой незаконный контент, который представляет серьезную угрозу для безопасности и фундаментальных прав наших граждан», — сказал еврокомисар Андрус Ансип.


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