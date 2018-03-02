Google увеличит лимит на количество экспериментов в Optimize

Google сообщил о предстоящем расширении лимита на количество экспериментов в сервисе Google Optimize (в русскоязычной версии – Google Оптимизация). Теперь пользователи смогут одновременно проводить максимум 5 экспериментов, а не три, как это было ранее. Изменение вступит в силу «в скором времени».

Google также создал серию видео, посвящённых основам работы с Optimize – «Getting started with Google Optimize». Все ролики доступны только на английском языке, а общее время просмотра составляет всего 15 минут.

Напомним, что Google представил Optimize, бесплатную версию инструмента для проведения A/B-тестирования и оптимизации сайтов Optimize 360, в сентябре 2016 года. В марте того же года она была запущена для всех пользователей.

Сервис Google Оптимизация предназначен для компаний малого и среднего бизнеса. Он связан с Google Analytics, чьи данные используются при проведении тестов.