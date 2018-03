Google: GoogleBot не может сканировать пользовательские CSS-свойства

Сотрудник Google Эрик Бидельман (Eric Bidelman) предупредил в Twitter , что поскольку Googlebot основан на Chrome 41, то он не может сканировать пользовательские CSS-свойства.

Бидельман заявил, что столкнулся с этой проблемой сам, когда внедрял шаблон, основанный на переменных.

PSA: Google Search crawler ? is based on Chrome 41 [1], which does NOT support CSS Custom Properties [2]. If your layout/design relies on vars, make sure you're compiling CSS so your page renders properly. I wasn't ?

[1]: https://t.co/ZinziTp4oT [2]: https://t.co/PtAAR4ZOHq * pic.twitter.com/w4AhujZYSQ