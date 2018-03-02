Google: GoogleBot не может сканировать пользовательские CSS-свойства

Сотрудник Google Эрик Бидельман (Eric Bidelman) предупредил в Twitter, что поскольку Googlebot основан на Chrome 41, то он не может сканировать пользовательские CSS-свойства.

Бидельман заявил, что столкнулся с этой проблемой сам, когда внедрял шаблон, основанный на переменных.

PSA: Google Search crawler ? is based on Chrome 41 [1], which does NOT support CSS Custom Properties [2]. If your layout/design relies on vars, make sure you're compiling CSS so your page renders properly. I wasn't ?

[1]: https://t.co/ZinziTp4oT[2]: https://t.co/PtAAR4ZOHq* pic.twitter.com/w4AhujZYSQ

— Eric Bidelman (@ebidel) February 28, 2018

CSS переменные (пользовательские CSS-свойства) – это сущности, определяемые автором CSS, хранящие конкретные значения, которые можно повторно использовать в документе.

Сложные сайты имеют очень большое количество CSS, часто с множеством повторяющихся значений. CSS-переменные позволяют сохранять значение в одном месте, а затем многократно использовать его в любом другом месте.

Напомним, что Google Image Search не индексирует и не ранжирует изображения, которые указаны в коде CSS.


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