Google запустил информационно-обучающий портал по машинному обучению и ИИ

Машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (ИИ) приобретают всё большее значение в современном мире, и Google хочет сделать эти области знания доступными для большего числа людей. С этой целью компания запустила новый информационно-обучающий портал Learn with Google AI.

Новый сайт служит в качестве комплексного онлайн-ресурса по машинному обучению и ИИ, и ориентирован на всех, кто хочет узнать больше об основных концепциях ML, разработке собственных проектов и применении машинного обучения для решения реальных проблем. При этом сайт будет полезен как для новичков, так и исследователей, ищущих руководства для продвинутых уровня.

На сайте также доступен бесплатный обучающий курс по машинному обучению – Machine Learning Crash Course (MLCC). Этот курс основан на внутреннем курсе Google, созданном для ознакомления сотрудников компании с основами машинного обучения и ИИ, который уже прошли 18 тысяч человек. Теперь этот курс доступен всем желающим на сайте Learn with Google AI.

MLCC содержит более 40 различных упражнений, интерактивные визуализации и видеоинструкции, облегчающие изучение концепций ML. Продолжительность курса составляет около 15 часов. Он ориентирован на новичков, не имеющих опыта в машинном обучении, но Google рекомендует проходить курс тем, кто хорошо разбирается в алгебре и имеет базовые навыки программирования.

В будущем Google планирует запустить больше курсов и выложить в открытый доступ больше полезных ресурсов по ML.


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