Google запускает Hangouts Chat, конкурента Slack, для всех пользователей G Suite

Google объявил о запуске корпоративного мессенджера Hangouts Chat для всех пользователей G Suite.

О том, что Google разделил Hangouts на два новых сервиса – Chat и Meet – стало известно в марте 2017 года. Hangouts Chat предназначен для обмена текстовыми сообщениями, а Hangouts Meet – для проведения видеоконференций с большим количеством участников (до 30 человек).

В течение года Hangouts Chat оставался на стадии бета-тестирования и доступ к нему был ограничен. Теперь компания запускает сервис для всех.

Hangouts Chat работает по аналогии со Slack: в нём можно создавать каналы для бесед, а также комментировать отдельные сообщения. Среди других функций значатся расширенный поиск, возможность фильтровать разговоры по типу файлов и интеграция с другими продуктами Google , среди которых Календарь, Диск и Hangouts Meet.

Сервис также может работать со сторонними приложениями. На момент бета-запуска Chat был интегрирован с 11 сторонними сервисами: Prosperworks, Box, Zendesk, Asana, Polly.ai, Freshdesk, Zapier, Zenefits, Xero, Smartsheets и Intuit. В последующие месяцы также была добавлена интеграция с Salesforce, Trello, Wrike, Zoom.ai и UberConference.

Хотя Google призывает компании создавать собственных ботов и пользовательские автоматизации, они также могут воспользоваться уже работающими ботами в Chat, например, @Drive и @Meet, которые помогают запланировать встречи.

В ближайшем будущем Google также добавит функцию «гостевого доступа» в Hangouts Chat. В результате к сервису смогут получать доступ люди, не являющиеся пользователями G Suite.