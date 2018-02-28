Маск рассказал о важном достоинстве будущего спутникового интернета
Основатель SpaceX Илон Маск анонсировал запуск глобального спутникового интернета Starlink, что будет защищен системой, которую невозможно сломать.
Об этом он написал в своем Твиттере.
«Это будет сквозное шифрование, закодированное на уровне прошивки. Вряд ли можно сломать такое с текущими вычислительными технологиями. Исправление уязвимости будет через обновление прошивки всей сети», — отметил Маск.
То есть, по его словам, система будет получать обновления в зашифрованном виде.
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