Маск рассказал о важном достоинстве будущего спутникового интернета

Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск анонсировал запуск глобального спутникового интернета Starlink, что будет защищен системой, которую невозможно сломать.

Об этом он написал в своем Твиттере.

«Это будет сквозное шифрование, закодированное на уровне прошивки. Вряд ли можно сломать такое с текущими вычислительными технологиями. Исправление уязвимости будет через обновление прошивки всей сети», — отметил Маск.

То есть, по его словам, система будет получать обновления в зашифрованном виде.

Источник: Укринформ


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