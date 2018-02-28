Маск рассказал о важном достоинстве будущего спутникового интернета

Основатель SpaceX Илон Маск анонсировал запуск глобального спутникового интернета Starlink, что будет защищен системой, которую невозможно сломать.

Об этом он написал в своем Твиттере.

«Это будет сквозное шифрование, закодированное на уровне прошивки. Вряд ли можно сломать такое с текущими вычислительными технологиями. Исправление уязвимости будет через обновление прошивки всей сети», — отметил Маск.

То есть, по его словам, система будет получать обновления в зашифрованном виде.