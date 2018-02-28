В Viber появятся сообщества на 1 млрд участников

Команда Viber объявила о добавлении новой функции Viber Communities, которая позволит создавать групповые чаты с количеством участников до 1 млрд человек.

«Viber Communities предлагают чат-пространство, в котором до 1 млрд участников смогут обмениваться сообщениями и взаимодействовать друг с другом, а администраторы получат идеальный продукт для управления, вовлечения и масштабного роста», — говорится в блоге мессенджера.

Руководить сообществами будут суперадмины, которые в свою очередь смогут добавлять участников в группу и присваивать им статус администраторов или суперадминистраторов, блокировать участников, решать, могут ли они участвовать в обсуждениях и приглашать новых членов в сообщество.

Администраторы смогут добавлять и удалять участников, модерировать обсуждения, удалять отдельные или все сообщения, отправленные конкретным участником, а также закреплять сообщения в чате.

Сообщества могут быть как общедоступными, так и доступными по ссылке.

В отличие от текущих групп, в сообществах новые участники будут видеть всю историю сообщений за весь период существования группы.

При этом в сообществах будут отображаться только имена участников, а их телефонные номера будут скрыты и не видны другим участникам.

27 февраля Viber приступил к постепенному запуску новой функции для всех пользователей.

Напомним, что в марте 2017 года Viber запустил самоуничтожающиеся чаты, а в августе стал партнером Рекламной сети Яндекса.


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