Отчет Bitcoin.com: 46% прошлогодних ICO-стартапов уже мертвы

За 2017 год первичным выпуском токенов (ICO) воспользовались 902 стартапа. Из них 142 не собрали нужной суммы, а еще 276 провалились после успешного раунда финансирования — сбежав с деньгами или не выполняя обещания. Об этом говорится в исследовании портала Bitcoin.com со ссылкой на трекер Tokendata . Общая статистика неутешительна: 46% процентов ICO-стартапов прошлого года уже погибли, собрав всего $104 млн. , пишут AIN.UA

Еще 113 ICO-проектов назвали «полупровалившимися» по двум факторам: их команда либо прекратила коммуникацию в соцмедиа, либо сформировавшееся сообщество слишком незначительно, обрекая проект на провал.

Примеры проектов, которые не пережили год после ICO

Как пишет Bitcoin.com, наблюдать за такими случаями — депрессивное занятие. Закрытие проектов сопровождается мертвыми Twitter-аккаунтами, пустыми Telegram-группами, веб-сайтами без хостинга, запущенными комьюнити. Вместе это дает оценку уже в 56% неудачных краудфандинговых инициатив. В географии провальных проектов лидирует Африка, но исследователи отмечают, что «отличилась» почти каждая ведущая страна.

За все время наблюдений закрылись или пропали с радаров 531 ICO-стартап. Общая сумма инвестиций в их развитие составила около $233 млн.