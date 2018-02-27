Google запустил новый формат отображения результатов поиска
Google запустил новый формат отображения результатов поиска на десктопах, который зарубежные специалисты
Этот формат представляет собой блок в верхней части страницы выдачы, который содержит навигационную цепочку (так называемые «хлебные крошки») и прокручиваемую карусель изображений. Выводится он по информационным запросам.
Специалисты отрасли считают, что это изменение является частью перехода Google к mobile-first интерфейсу.
Официальных заявлений по поводу запуска нового формата отображения результатов поиска Google не делал. В каких странах он запущен, пока неизвестно.
В поисковой выдаче Google Украина эти результаты выглядят так:
Напомним, что ранее в этом месяце Google тестировал несколько изображений в блоках с ответами. А в декабре поисковик экспериментировал с новым вариантом оформления результатов мобильной выдачи.
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