Google запустил новый формат отображения результатов поиска на десктопах, который зарубежные специалисты назвали Breadcrumb SERPs.

Этот формат представляет собой блок в верхней части страницы выдачы, который содержит навигационную цепочку (так называемые «хлебные крошки») и прокручиваемую карусель изображений. Выводится он по информационным запросам.

Специалисты отрасли считают, что это изменение является частью перехода Google к mobile-first интерфейсу.

Официальных заявлений по поводу запуска нового формата отображения результатов поиска Google не делал. В каких странах он запущен, пока неизвестно.

В поисковой выдаче Google Украина эти результаты выглядят так: