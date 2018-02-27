Google запустил новый формат отображения результатов поиска

Google запустил новый формат отображения результатов поиска на десктопах, который зарубежные специалисты назвали Breadcrumb SERPs.

Этот формат представляет собой блок в верхней части страницы выдачы, который содержит навигационную цепочку (так называемые «хлебные крошки») и прокручиваемую карусель изображений. Выводится он по информационным запросам.

Специалисты отрасли считают, что это изменение является частью перехода Google к mobile-first интерфейсу.

Официальных заявлений по поводу запуска нового формата отображения результатов поиска Google не делал. В каких странах он запущен, пока неизвестно.

В поисковой выдаче Google Украина эти результаты выглядят так:

Напомним, что ранее в этом месяце Google тестировал несколько изображений в блоках с ответами. А в декабре поисковик экспериментировал с новым вариантом оформления результатов мобильной выдачи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
AdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателейAdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателей
Маск назвал пароль к будущему глобальному интернету
Итальянский регулятор признал 2017-й годом фейковых новостей и дезинформацииИтальянский регулятор признал 2017-й годом фейковых новостей и дезинформации
Google официально запустил новый платёжный сервис Google PayGoogle официально запустил новый платёжный сервис Google Pay
Google добавил новую вкладку на локальные панели для торговых центровGoogle добавил новую вкладку на локальные панели для торговых центров
Блок рекламы


Похожие новости
Google запустил инструмент для сравнения скорости сайта с другими ресурсамиGoogle запустил инструмент для сравнения скорости сайта с другими ресурсами
Google: структурированные данные должны быть уникальными для каждой страницыGoogle: структурированные данные должны быть уникальными для каждой страницы
Google тестирует несколько изображений в блоках с ответамиGoogle тестирует несколько изображений в блоках с ответами
AdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателейAdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателей
Google добавил новую вкладку на локальные панели для торговых центровGoogle добавил новую вкладку на локальные панели для торговых центров
Google официально запустил новый платёжный сервис Google PayGoogle официально запустил новый платёжный сервис Google Pay
Google добавил метку «Популярный запрос» на панель выдачи Сети знанийGoogle добавил метку «Популярный запрос» на панель выдачи Сети знаний
Против Google подан иск на $209 млн за нарушение права на торговую маркуПротив Google подан иск на $209 млн за нарушение права на торговую марку
Google обновил лимиты на количество запросов о сканировании URLGoogle обновил лимиты на количество запросов о сканировании URL
Основанный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфуОснованный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфу
Последние новости
Подгружаем последние новости