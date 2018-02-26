Google: структурированные данные должны быть уникальными для каждой страницы

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно использования одной и той же разметки структурированных данных на нескольких страницах сайта.

Вопрос к гуглеру звучал так:

«Может ли разметка для отзывов использоваться только на одной странице или же её можно распространить на несколько подобных страниц?».

В ответ Мюллер посоветовал избегать копирования одних и тех же структурированных данных сразу на несколько страниц сайта.

«В целом, структурированные данные на странице должны быть специфичны для этой страницы. Это значит, что размеченный отзыв о компании не следует размещать на всех страницах сайта.

Разметка должна соответствовать теме конкретной страницы. С этой точки зрения я бы советовал избегать смешивания отзывов и попытался бы собрать набор агрегированных отзывов, основанных на том, что бы вы хотели, чтобы показывалось на сайте».

Что произойдёт в том случае, если Google обнаружит дублирующуюся разметку, Мюллер не рассказал. Скорее всего, она будет обрабатываться так же, как и любой другой дублированный контент.

Напомним, в ноябре Google предостерёг вебмастеров от обманного использования разметки для событий. Ранее, в сентябре, поисковик перестал поддерживать тип разметки Preferred Site Name.


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