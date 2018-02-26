Google: структурированные данные должны быть уникальными для каждой страницы
Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно использования одной и той же разметки структурированных данных на нескольких страницах сайта.
Вопрос к гуглеру звучал так:
«Может ли разметка для отзывов использоваться только на одной странице или же её можно распространить на несколько подобных страниц?».
В ответ Мюллер посоветовал избегать копирования одних и тех же структурированных данных сразу на несколько страниц сайта.
«В целом, структурированные данные на странице должны быть специфичны для этой страницы. Это значит, что размеченный отзыв о компании не следует размещать на всех страницах сайта.
Разметка должна соответствовать теме конкретной страницы. С этой точки зрения я бы советовал избегать смешивания отзывов и попытался бы собрать набор агрегированных отзывов, основанных на том, что бы вы хотели, чтобы показывалось на сайте».
Что произойдёт в том случае, если Google обнаружит дублирующуюся разметку, Мюллер не рассказал. Скорее всего, она будет обрабатываться так же, как и любой другой дублированный контент.
Напомним, в ноябре Google предостерёг вебмастеров от обманного использования разметки для событий. Ранее, в сентябре, поисковик перестал поддерживать тип разметки Preferred Site Name.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
26.02.2018 11:56