В Киеве задержан предполагаемый организатор бот-сети Avalanche, нанесшей ущерб на сотни миллионов евро

Киберполиция сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной платформы Avalanche в Киеве . При задержании у него был обнаружен украинский паспорт на имя другой личности. , пишут AIN.UA

Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в арендованной задержанным квартире и изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители. Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в Полтаве.

В декабре 2016 года AIN.UA сообщал о задержании трех украинцев, которых подозревали в организации сети Avalanche. Одного из них, предположительно мужчину по имени Геннадий Капканов, задержали в Полтаве. Впрочем, местная прокуратура не взяла его под арест и ему удалось бежать. Позже подозреваемый был объявлен в международный розыск. Вероятнее всего, сегодня Киберполиция сообщила о задержании именно его.

Сеть Avalanche работала с 2009 по 2016 год. Мошенники использовали ее для распространения вирусов, фишинга и спама, а также для отмывания денег, как сообщает ведомство. С ее помощью ежедневно заражалось до 500 000 компьютеров. Только в Германии ущерб от деятельности сети оценивают в 6 млн евро, а по всему миру он может достигать «сотен миллионов евро».

В 2016 году среди подозреваемых по делу Avalanche оказался также киевский программист Антон Тимохин. Сам Тимохин и его защита отрицали любые обвинения в организации мошеннической платформы. Подробнее о ситуации с Тимохиным AIN.UA рассказывал в отдельном материале.