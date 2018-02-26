Полиция задержала сбежавшего организатора бот-сети Avalanche

Суд Полтавы сегодня будет избирать ему меру пресечения.

Правоохранители снова задержали Геннадия Капканова - сбежавшего подозреваемого в организации международной киберсети "Аваланш".

Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

"Организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня суд будет избирать ему меру пресечения в Полтаве.

Полицейские обнаружили у задержанного паспорт гражданина Украины на имя другого лица. Также, во время обыска на съемной квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция отмечает, что сеть "Аваланш" действовала в течение семи лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В частности, в Германии расследуют уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры "Аваланш", которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. По оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро.

Кроме того, денежные потери связаны с кибератаками сети "Аваланш", по предварительным подсчетам, составили 100 млн евро по всему миру.

Напомним, 30 ноября 2016 года правоохранители провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети и в Полтаве задержали организатора - 33-летнего местного жителя Геннадия Капканова. 1 декабря Октябрьский районный суд Полтавы отказался арестовать задержанного и он сбежал. Капканов был объявлен в международный розыск.