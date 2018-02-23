В 34 000 смарт-контрактах Ethereum обнаружили уязвимости. Это может привести к краже миллионов долларов

Исследователи из Великобритании и Сингапура опубликовали работу, где рассказали о 34 200 смарт-контрактах на блокчейне Ethereum, которые имеют уязвимости. На отчет обратило внимание издание Motherboard. , пишут AIN.UA

Исследователи скачали блокчейн Ethereum, чтобы воспроизвести различные сценарии со смарт-контрактами. Авторы работы проанализировали более миллиона смарт-контрактов и выявили около 34 200 тех, которые имеют уязвимость. Они проверили гипотезу на около 3000 контрактах и смогли воспроизвести нежелательные последствия в 89% случаев. Теоретически это позволило бы им украсть $6 млн.

Исследователи попытались отследить создателей уязвимых смарт-контрактов, но их попытки не увенчались успехом. Motherboard отмечает, что авторы работы не уточняют, в каких контрактах нашли уязвимость, поэтому пока что деньги остаются в безопасности.