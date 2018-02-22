Безопасный мессенджер Signal получил $50 млн от сооснователя WhatsApp

Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton) пожертвовал $50 млн на создание некоммерческой организации Signal Foundation, поддерживающей защищенный мессенджера Signal.

Команда разработчиков Signal, никогда не составляла более трех человек, однако теперь это может измениться. Как сообщается в официальном пресс-релизе, полученное финансирование позволит расширить состав команды проекта, а также сделает возможным простановку и достижение новых для проекта целей.

«Самым главным своим приобретением мы считаем не финансовую поддержку, а присоединение к команде самого Брайана, талантливого разработчика с многолетним опытом создания успешных продуктов», — сообщают разработчики мессенджера.

CEO некоммерческой организации станет культовая личность в криптографической среде, идейный вдохновитель и разработчик Signal Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike), а Брайан Эктон будет исполнять обязанности исполнительного директора. Он также собирается принимать деятельное участие в дальнейшей разработке приложения Signal Messenger. Свое видение деятельности Signal Foundation Брайан описывает так:

«Поскольку все большая часть нашей жизни происходит в интернете, особую важность приобретают защита данных и конфиденциальность. Это важно для людей из всех слоев общества, во всех странах мира. Каждый человек имеет право на защиту. Мы создали Signal Foundation в ответ на эту глобальную потребность. Наш план заключается в создании новой модели некоммерческой технологии, ориентированной на конфиденциальность и защиту данных для всех и для каждого, во всех уголках земного шара».

Напомним, Мессенджер Signal был запущен весной 2015 года. Он ориентирован на тех пользователей, которые беспокоятся о безопасности своей переписки и звонков.

В 2016 году бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден выступил против распространения мессенджера Allo от Google , призывая всех вместо этого приложения использовать Signal.

В этом же году в мессенджере Signal появились исчезающие сообщения.