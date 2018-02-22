Украинский стартап Restream привлек $4,5 млн

Украинский стартап Restream , который работает над одноименной платформой для стримеров, привлек $4,5 млн в обмен на долю акций компании. Ведущим инвестором выступила венчурная фирма Silverton Partners при участии Anorak Ventures (основатель Грег Кастл был одним из первых инвесторов Oracle), COLOPL, K Cube, Liquid2, Джеймса Армстронга (один из первых инвесторов PayPal) и других ангелов. Об этом AIN.UA сообщили представители стартапа. , пишут AIN.UA

Платформа Restream позволяет создателям контента проводить трансляции одновременно для более 30 платформ, включая Twitch, Youtube, Periscope, Facebook и другие. Представители стартапа отмечают, что сейчас Restream — это самая популярная платформа для стриминга на нескольких площадках одновременно. С момента запуска на ней было проведено более 21 млн трансляций.

«Мы восхищены командой Restream и тем, что они уже достигли. Это важная составляющая в цепочке создания стримингового контента», — говорит Майк Додд, партнер фирмы Silverton Partners и член совета директоров Restream.

В стартапе отмечают, что привлеченные средства пойдут на расширение команды и масштабирование.