Украинский стартап Restream привлек $4,5 млн
Украинский стартап
Платформа Restream позволяет создателям контента проводить трансляции одновременно для более 30 платформ, включая Twitch, Youtube, Periscope, Facebook и другие. Представители стартапа отмечают, что сейчас Restream — это самая популярная платформа для стриминга на нескольких площадках одновременно. С момента запуска на ней было проведено более 21 млн трансляций.
«Мы восхищены командой Restream и тем, что они уже достигли. Это важная составляющая в цепочке создания стримингового контента», — говорит Майк Додд, партнер фирмы Silverton Partners и член совета директоров Restream.
В стартапе отмечают, что привлеченные средства пойдут на расширение команды и масштабирование.
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22.02.2018 17:10