Google тестирует несколько изображений в блоках с ответами
Англоязычные пользователи
Выглядит это так:
Новый вариант оформления готовых ответов видят отдельные пользователи в США и Великобритании. Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Какие ещё страны оно охватывает, неизвестно.
Ранее пользователи замечали, что Google может показывать картинки с других сайтов в быстрых ответах. Откуда поисковик берёт картинки при показе нескольких изображений в блоке – с одного и того же сайта или с разных – на данный момент непонятно.
Напомним, что в январе Google опубликовал подробное руководство по блокам с ответами. В нём содержится информация о том, что такое «featured snippets», как они могут быть представлены в поисковой выдаче, и как они взаимодействуют с результатами десктопного, мобильного и голосового поиска.
Ранее, в ноябре, сотрудник поиска Гэри Илш объяснил, почему ранжирование готовых ответов так нестабильно. По его словам, это связано с постоянным обновлением алгоритмов, которые отвечают за показ этих блоков.
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