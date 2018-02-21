Google добавил новую вкладку на локальные панели для торговых центров
Англоязычные пользователи заметили, что Google добавил новую вкладку «Directory» на локальные панели выдачи Сети знаний для торговых центров. С её помощью можно искать и просматривать магазины и офисы, расположенные в конкретном центре.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно выполнить поиск по названию торгового центра в мобильной версии Google. На локальной панели появится новая вкладка «Directory». Перейдя в этот раздел, можно будет просмотреть информацию по магазинам, которые находятся в данном торговом центре.
Первым о нововведении
«Я считаю, что это добавление в значительной степени соответствует многим недавним изменениям, внедрённым Google, которые, как кажется, направлены на удержание пользователей в рамках ресурсов Google, и как пользователь я нахожу эту новую функцию очень полезной».
В результатах поиска Google Украина эта вкладка пока не появилась. В каких странах, кроме США и Канады, она доступна, на данный момент непонятно.
Напомним, что в декабре Google добавил на локальные панели знаний новый блок с результатами основного поиска. А ранее, в ноябре, поисковик начал объединять панели знаний и блоки локальной выдачи.
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21.02.2018 05:22