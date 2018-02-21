Опрос: 75% украинских компаний планируют вполовину увеличить расходы на кибербезопасность

Три четверти украинских компаний, поучаствовавших в опросе Ernst & Young Global Limited, намерены в 2018 году увеличить расходы на кибербезопасность на 50%. Об этом редакции AIN.UA сообщили Ernst & Young, пишут AIN.UA.

78% опрошенных неудовлетворительно отозвались о нынешнем состоянии процессов обнаружения и устранения уязвимостей. 67% респондентов из Украины и вовсе признались, что в их компании отсутствует система сбора и анализа информации о киберугрозах. 11% опрошенных не уверены, что смогли бы распознать цифровую атаку на предприятие (в мире этот показатель — 12%).

В состав правления компании специалистов по безопасности допускают редко — о подобном сообщили всего 22% участников опроса. Тем не менее 44% украинских респондентов уверены, что руководство в достаточной мере осведомлено о потенциальных угрозах.

Результаты общемирового опроса Ernst & Young Global Limited тоже показывают беспокойство насчет сохранности корпоративных данных. За увеличение бюджетов на кибербезопасность выступают 90% опрошенных. Лучшим способом обосновать поднятие расходов считают обнаружение опасной уязвимости — так высказались 76% опрошенных. В тоже время 64% рассказали, что после кибератаки, не нанесшей вреда предприятию, не стоит ждать увеличения финансирования, даже если последствия могут обнаружиться не сразу. В списке источников атаки руководители крупных компаний называют вредоносное ПО (64%) и фишинг (51%).

В числе главных угроз международные респонденты EY выделили несколько позиций:

  • 77% — невнимательные сотрудники;
  • 56% — работа криминальных синдикатов;
  • 47% — умышленный вред со стороны сотрудников.

Михаил Сапитон, AIN


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