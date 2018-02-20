Итальянский регулятор признал 2017-й годом фейковых новостей и дезинформации
Более чем для четверти итальянцев соцсети является главным источником новостей.
Итальянское управления по обеспечению связи признало 2017 год в Италии годом фейковых новостей и дезинформации.
Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на новый отчет ведомства.
Из документа следует, что лживые новости подрывают доверие населения к СМИ. При этом 95% итальянцев получают информацию из разных источников. Предпочтение отдается социальным сетям, однако они считаются ненадежными.
"2017 год стал годом появления патологических явлений, таких как фейковые новости и дезинформация в более общем плане, они все чаще появляются на новых онлайн-платформах", - говорится в отчете.
Сообщается, что семь из 10 итальянцев используют соцсети для получения информации, 42% из них - ежедневно. Более чем для четверти итальянцев соцсети является главным источником новостей.
Facebook является любимой соцсетью, которую итальянцы используют как источник новостей. На втором месте - Instagram, на третьем - Twitter.
Как сообщалось накануне, Facebook будет проверять покупателей политрекламы при помощи почтовых открыток.
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