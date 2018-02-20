Wikimedia сворачивает программу нетарифицируемого доступа к сайту. В Украине ее поддерживает «Киевстар»
Организация Wikimedia Foundation заявила о скором прекращении работы программы Wikipedia Zero,
К 2018 году инициативу поддержали 97 операторов из 72 двух стран. В Украине, благодаря сотрудничеству VimpelCom Ltd. и Wikimedia, программу Zero
Добившись охвата 800-миллионной аудитории со всего мира, Wikimedia Foundation утратили интерес к проекту на фоне нескольких проблем. Первая — большинство пользователей в развивающих странах просто не знали про Wikipedia и не пользовались возможностью посетить сайт, не платя за трафик. Уровень осведомленности о Wikipedia в Нигерии в прошлом году составлял 27% от всего населения. В то же время в Анголе пользователи изловчились сделать из энциклопедии подобие торрент-трекера, заливая на сервера Wikipedia защищенный авторским правом контент для обмена. Кроме того, за последнее время стоимость сотового трафика тоже существенно упала, что снизило необходимость в развитии Zero.
Наконец, последним камнем преткновения стало давление со стороны регуляторов. Условия сотрудничества с операторами (бесплатный трафик при любом балансе) можно расценивать как нарушение интернет-нейтральности. Местные телеком-регуляторы активно выступают против такой политики, оказывая давление на проекты вроде Zero. Например, программу предоставления бесплатного интернета Free Basics от Facebook заблокировали в Индии в 2016 году.
Представители Wikimedia Foundation говорят, что с закрытием Zero не прекратят свои усилия по популяризации знаний и открытого доступа к ним. В запасе у организации «несколько идей» на 2018-й год, однако подробнее о них огласят позже.
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20.02.2018 04:22