Основанный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфу
ИИ-стартап Neuromation, который в январе всего за 8 часов собрал на ICO $50 млн, досрочно завершил сборы, распродав все эмитированные токены NTK. Планировалось, что публичная распродажа продлится до 15 февраля, однако хардкап был достигнут уже 8 февраля. Общая сумма сборов составила $71,6 млн, что принесло Neuromation второе место в топ-6 крупнейших ICO 2017 года по
16 февраля стартап перечислил купленные токены инвесторам и запустил транзакции в
Напомним,
«Наша миссия в Neuromation — помочь компаниям, использующим нашу платформу, выполнять все свои задачи по анализу данных быстрее и экономичнее, чем где-либо в мире», — заявил Максим Прасолов, CEO компании Neuromation.
На фото: CRO Neuromation Сергей Николенко и СЕО Максим Прасолов
Стартап основали украинцы Максим Прасолов и Константин Гольцев. Главный офис компании находится в Таллине, также Neuromation имеет офисы в Сан-Франциско и Киеве.
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