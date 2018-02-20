Основанный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфу

ИИ-стартап Neuromation, который в январе всего за 8 часов собрал на ICO $50 млн, досрочно завершил сборы, распродав все эмитированные токены NTK. Планировалось, что публичная распродажа продлится до 15 февраля, однако хардкап был достигнут уже 8 февраля. Общая сумма сборов составила $71,6 млн, что принесло Neuromation второе место в топ-6 крупнейших ICO 2017 года по версии агентства ICOrating. , пишут AIN.UA

16 февраля стартап перечислил купленные токены инвесторам и запустил транзакции в NTK (токены Neuromation также стали доступны на трейдинговой платформе Tidex). А сегодня открыл альфа-версию своей платформы. Пока это скорее публичная демка, нежели рабочий инструмент. Возможности платформы и оплата услуг Neuromation в NTK станут доступны после окончательного запуска. Сроки не сообщают.

Напомним, Neuromation — это технологическая платформа, позволяющая создавать искусственную учебную среду для глубокого обучения нейронных сетей на большом количестве примеров. Такие модели затем используются для тренировки и улучшения алгоритмов. Синтетические данные для обучения ИИ генерируются с использованием вычислительных мощностей блокчейн-сообщества. Команда планирует быстро нарастить масштабы платформы, вознаграждая майнеров, использующих графические процессоры (GPU), за использование их для майнинга синтетических данных для Neuromation.

«Наша миссия в Neuromation — помочь компаниям, использующим нашу платформу, выполнять все свои задачи по анализу данных быстрее и экономичнее, чем где-либо в мире», — заявил Максим Прасолов, CEO компании Neuromation.

На фото: CRO Neuromation Сергей Николенко и СЕО Максим Прасолов