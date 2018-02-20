Google снова тестирует мобильную выдачу с чёрными ссылками

SEO-специалист из Канады Сергей Алаков заметил , что Google снова тестирует чёрные ссылки в результатах поиска на мобильных устройствах.

Выглядит это так:

Впервые Google был замечен за тестированием интерфейса с чёрными ссылками два года назад. В 2017 году поисковик экспериментировал с более чем десятью вариантами «чёрного» UI. Теперь Google опять запустил для части пользователей выдачу со ссылками, окрашенными в чёрный цвет.

Поскольку ни один из тестируемых ранее вариантов чёрного оформления так и не был запущен, то не исключено, что и этот тест постигнет та же участь.