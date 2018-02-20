Google снова тестирует мобильную выдачу с чёрными ссылками
SEO-специалист из Канады Сергей Алаков
Выглядит это так:
Впервые Google был замечен за тестированием интерфейса с чёрными ссылками два года назад. В 2017 году поисковик экспериментировал с более чем десятью вариантами «чёрного» UI. Теперь Google опять запустил для части пользователей выдачу со ссылками, окрашенными в чёрный цвет.
Поскольку ни один из тестируемых ранее вариантов чёрного оформления так и не был запущен, то не исключено, что и этот тест постигнет та же участь.
Кроме того, всего несколько месяцев назад, в ноябре, Google сменил цвет заголовков мобильных сниппетов с тёмно-синего на светло-синий. По мнению Сергея Алакова, поисковик вряд ли пойдёт на такие же крупные изменения спустя столь короткий срок. Поэтому, в настоящее время речь идёт, скорее всего, об ограниченном тестировании.
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