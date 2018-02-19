Как кремлевская фабрика троллей влияла на выборы в США: реклама, хештеги, фейки

Согласно документу, две компании из отмеченных в обвинении контролировал известный роSSийский олигарх, приближенный к президенту, Евгений Пригожин («повар Путина»). Эти компании финансировали деятельность собственной фабрики троллей Internet Research Agency, созданной в 2013 году. По данным издания, там работали сотни людей, и уже к лету 2016 года ее расходы составляли порядка $1,2 млн в месяц. Месячные зарплаты составляли от $1100 младшему аналитику и $1400 блогеру, до $4200 старшему руководству. , пишут AIN.UA

Один из признаков связи Пригожина с фабрикой троллей, согласно документу, это компания Internet Research Agency, заплатившая обычному американцу за то, чтобы тот подержал плакат «С 55-летием, дорогой босс» перед Белым домом: считается, что так поздравляли с днем рождения самого Пригожина. В обвинительном акте фигурируют и другие должностные лица, участвовавшие в работе фабрики: CEO, блогеры, аналитики. Отдельный раздел издание посвятило конкретным пропагандистским методикам и манипуляциям, которые применяли сотрудники компании, чтобы влиять на исход выборов.