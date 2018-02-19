Как кремлевская фабрика троллей влияла на выборы в США: реклама, хештеги, фейки
Согласно документу, две компании из отмеченных в обвинении контролировал известный роSSийский олигарх, приближенный к президенту, Евгений Пригожин («повар Путина»). Эти компании финансировали деятельность собственной фабрики троллей Internet Research Agency, созданной в 2013 году. По данным издания, там работали сотни людей, и уже к лету 2016 года ее расходы составляли порядка $1,2 млн в месяц. Месячные зарплаты составляли от $1100 младшему аналитику и $1400 блогеру, до $4200 старшему руководству. , пишут
Один из признаков связи Пригожина с фабрикой троллей, согласно документу, это компания Internet Research Agency, заплатившая обычному американцу за то, чтобы тот подержал плакат «С 55-летием, дорогой босс» перед Белым домом: считается, что так поздравляли с днем рождения самого Пригожина. В обвинительном акте фигурируют и другие должностные лица, участвовавшие в работе фабрики: CEO, блогеры, аналитики. Отдельный раздел издание
- Мошеннические аккаунты в социальных сетях. Обвиняемые и их сообщники, согласно документу, создавали сотни аккаунтов в соцмедиа, которые представлялись настоящими и выдуманными американцами или организациями. Многие из таких аккаунтов были закрыты, но кое-что осталось в архивах:
Нередкими были посты с критикой мусульман, посты на болезненные темы вроде иммиграции или Black Lives Matter, призывающие меньшинства не голосовать или рассказывающие о мошенничестве демократов. Какие-то аккаунты фокусировались на географической самоидентификации пользователей:
В письме одна из обвиняемых, Ирина Каверзина, писала родственнику: «Я писала все эти посты, постила картинки, а американцы думали, что это пишут сами американцы». Она же писала: «на работе — кризис: нас засекло ФБР( Не шутка».
Для продвижения постов использовались вирусные хештеги.
- Политические митинги и марши — согласно документу, группа провела несколько политических митингов и манифестаций. Иногда они даже связывались с местными штабами Трампа и просили у них помощи. Правда, в документе не указано, сотрудничали ли американцы сознательно или нет. Группа оплачивала расходы отдельным участникам. К примеру, для одного из маршей Florida Goes Trump в августе 2016 года организация заплатила некоему лицу за изображение Хиллари Клинтон в тюремной робе. Facebook-реклама для маршей только во Флориде достигла охвата в 59 000 людей, на нее кликнуло 8300 пользователей.
- Политическая реклама — группа оплачивала тематическую рекламу с апреля по ноябрь 2016 года. Эти расходы не подавались в рамках отчетов о расходах на президентскую кампанию, хотя группа самим финансированием кампании и так нарушила американские законы, поскольку в нее входили не-граждане США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.