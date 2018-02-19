Facebook будет проверять покупателей политрекламы при помощи почтовых открыток

Подтверждение личности будет проводиться, если лицо захочет разместить политрекламу с упоминанием кандидата на госдолжность в США.

Социальная сеть Facebook будет идентифицировать покупателей политической рекламы с помощью почтовой рассылки открыток со специальным кодом.

Таким образом компания планирует бороться с незаконным размещением политической рекламы от лица иностранцев, рассказала исполнительный директор Facebook Кэти Харбат, передает агентство Рейтер.

По ее словам, подтверждение личности будет проводиться, если лицо захочет разместить политическую рекламу с упоминанием кандидата на государственную должность в США .

"Если вы разместите рекламу с упоминанием кандидата, то мы пошлем почтовую открытку с кодом, который вы должны будете назвать, чтобы доказать, что находитесь в Соединенных Штатах", - объяснила Харбат.

Она отметила, что это единственный эффективный метод для борьбы с "русскими и другими иностранцами", которые используют фейковые данные для размещения политической рекламы в соцсети.

Напомним, что на прошлой неделе Минюст США предъявил 13 россиянам и трем организациям обвинения по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Среди них - бизнесмен Евгений Пригожин, а также компания, которую связывали с ним, - Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей". Как утверждается в докладе, в 2015 году агентство занялось распространением политической рекламы в соцсетях, на что ежемесячно тратились тысячи долларов. Реклама была оплачена со счетов и карт роSSийских банков, зарегистрированных на фейковые данные, которые якобы принадлежали американцам.