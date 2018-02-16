В Картах Google для iOS появилась панель с информацией о пробках и местах поблизости

Около года назад Google обновил приложение Карт для Android, облегчив пользователям поиск расположенных поблизости мест, получение информации о дорожных пробках и просмотр расписания общественного транспорта. Теперь эти функции запущены и в клиенте для iOS .

В нижней части главного экрана приложения Карт для iOS появилась новая панель, которая открывается по свайпу вверх. На ней расположены три вкладки: «Места», «Вождение» и «Общественный транспорт» с информацией, обновляемой в режиме реального времени.

Вот несколько скриншотов новой панели:

«Независимо от того, какое устройство на базе iOS вы используете, Карты Google могут доставить вас туда, куда вы направляетесь, и помочь вам исследовать мир вокруг вас», — говорится в блоге Google .