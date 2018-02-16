Google убрал кнопку для просмотра изображений в полном размере из поиска
Google обновил оформление результатов поиска по картинкам, удалив кнопку для просмотра отдельных изображений в полном размере и функцию поиска похожих картинок.
«Сегодня мы запускаем некоторые изменения в Google Картинках, чтобы помочь соединить пользователей с полезными сайтами. Это включает в себя удаление кнопки для просмотра изображения в полном размере. Кнопка «Перейти» остаётся, поэтому пользователи смогут видеть изображения в контексте тех веб-страниц, на которых они размещены», — говорится в сообщении Google в Twitter.
The Search by Image button is also being removed. Reverse image search *still works* through the way most people use it, from the search bar of Google Images.
При этом Google отметил, что поиск по картинке (через поисковую строку) по-прежнему работает.
Обновлённый интерфейс выглядит так:
Напомним, что ранее в этом месяце Google заключил партнёрское соглашение с Getty Images. В рамках достигнутых договорённостей поисковик согласился сделать оговорки об авторском праве более заметными, а также удалить прямые ссылки на защищённые копирайтом изображения.
Как показало последнее обновление, Google удалил прямые ссылки на все изображения, а не только защищённые авторским правом. Теперь просмотреть их можно только на сайте-источнике.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.