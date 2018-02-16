Google убрал кнопку для просмотра изображений в полном размере из поиска

Google обновил оформление результатов поиска по картинкам, удалив кнопку для просмотра отдельных изображений в полном размере и функцию поиска похожих картинок.

«Сегодня мы запускаем некоторые изменения в Google Картинках, чтобы помочь соединить пользователей с полезными сайтами. Это включает в себя удаление кнопки для просмотра изображения в полном размере. Кнопка «Перейти» остаётся, поэтому пользователи смогут видеть изображения в контексте тех веб-страниц, на которых они размещены», — говорится в сообщении Google в Twitter .

The Search by Image button is also being removed. Reverse image search *still works* through the way most people use it, from the search bar of Google Images. — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018

При этом Google отметил, что поиск по картинке (через поисковую строку) по-прежнему работает.

Обновлённый интерфейс выглядит так:

Напомним, что ранее в этом месяце Google заключил партнёрское соглашение с Getty Images. В рамках достигнутых договорённостей поисковик согласился сделать оговорки об авторском праве более заметными, а также удалить прямые ссылки на защищённые копирайтом изображения.