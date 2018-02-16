?Австралия обвинила РоSSию в причастности к кибератаке вируса NotPetya

Правительство пришло к выводу, что хакеры пользовались господдержкой РФ.

Австралия вслед за Соединенными Штатами обвинила РоSSию в хакерской атаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya.

Об этом говорится в заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности страны Энгуса Тэйлора.

"Основываясь на информации австралийской разведки и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства, правительство Австралии пришло к выводу, что власти РоSSии поддерживали ответственных за инцидент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего от NotPetya пострадала Украина, но вредоносное программное обеспечение распространилось по всему миру и повлияло на работу ряда крупных компаний.

"Австралийское правительство осуждает поведение РоSSии, которое создает серьезные риски для мировой экономики, государственных операций и услуг, деловой активности и безопасности и благополучия отдельных лиц", - подчеркивается в заявлении.

Накануне Белый дом обвинил РоSSию в кибератаке на Украину, пообещав "последствия". Ранее правительство Великобритании заявило, что РоSSия несет ответственность за кибератаки с использованием данного вируса.

Ранее глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен говорил о причастности РоSSии к атаке NotPetya. В январе в ЦРУ заявили, что кибератаку организовали роSSийские военные.

Напомним, кибератака вируса NotPetya произошла 27 июня 2017 года. От вируса-вымогателя пострадали множество украинских объектов: аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", а также ряд министерств и банковских систем. В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании.