ЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователей

Евросоюз ЕС

Социальные сети Twitter и Facebook недостаточным образом выполняют правила Европейского союза о защите пользователей, считают в Еврокомиссии.

Как сообщается в докладе ЕК, руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза.

Европейское ведомство указывает на то, что, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент, а Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом.

Как отмечается в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей, и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.

Источник: ZN.ua


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