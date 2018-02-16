ЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователей

Социальные сети Twitter и Facebook недостаточным образом выполняют правила Европейского союза о защите пользователей, считают в Еврокомиссии.

Как сообщается в докладе ЕК, руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза .

Европейское ведомство указывает на то, что, как Twitter , так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент, а Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом.

Как отмечается в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей, и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.