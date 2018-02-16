ЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователей
Социальные сети Twitter и Facebook недостаточным образом выполняют правила Европейского союза о защите пользователей, считают в Еврокомиссии.
Как сообщается в докладе ЕК, руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза.
Европейское ведомство указывает на то, что, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент, а Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом.
Как отмечается в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей, и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.
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