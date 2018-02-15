Google тестирует «робота», который будет чатиться вместо пользователей
Компания Google разработала систему, которая сможет автоматически отвечать в чатах вместо пользователей.
Об этом сообщает
Систему, названную Reply, создали в экспериментальной лаборатории компании Google Area 120. Предусматривается, что Reply будет сообщаться с приложениями Hangouts and Allo, WhatsApp, Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter direct messages and Slack.
Reply базируется на технологии искусственного интеллекта. Система будет предлагать варианты ответов, созданные на основе шаблонов в Gmail и Allo. «Робот» будет анализировать сообщения, которые получают пользователи, и предлагать варианты ответов на них «в один клик», учитывая при этом события, которые были внесены в календарь, и местонахождение. Например, на вопрос «Когда вы будете дома?» Reply проанализирует данные геолокации и определит, каким транспортом пользователь обычно добирается домой и сколько времени ему для этого понадобится, учитывая заторы.
Кроме того, система будет сканировать входящие сообщения даже тогда, когда пользователь будет в режиме офлайн, и будет извещать его друзей о том, что он не может ответить сразу. Также Reply сможет информировать о том, что пользователь находится в отпуске, используя соответствующие данные в календаре.
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Internet и сети
15.02.2018 22:22