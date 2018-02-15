Amazon вошёл в топ-3 самых дорогих компаний в мире

Интернет-ритейлер Amazon впервые обошёл Microsoft по рыночной капитализации и вошёл в топ-3 самых дорогих компаний в мире. Первое и второе место в этом рейтинге занимают Apple и Alphabet.

На момент закрытия торгов 14 февраля акции Amazon подорожали на 2,6% – до $1451, а рыночная стоимость ритейлера достигла $702,5 млрд.

Стоимость акций Microsoft в тот же день возросла на 1,6% – до $90,81. Капитализация компании составила $699,2 млрд, и она опустилась на четвёртое место.

Пятое и шестое место в этом списке занимают китайский интернет-гигант Tencent и соцсеть Facebook.

Напомним, что в июле 2017 года глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) стал самым богатым человеком в мире, опередив создателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates). Компании изначально проявили себя как лидеры в разных отраслях: Amazon – в области интернет-коммерции, а Microsoft – на рынке операционных систем. Однако сейчас они идут практически вровень в сегменте облачной инфраструктуры.

В январе 2018 года Amazon занял первое место в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance.


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