Amazon вошёл в топ-3 самых дорогих компаний в мире
Интернет-ритейлер Amazon впервые обошёл Microsoft по рыночной капитализации и вошёл в топ-3 самых дорогих компаний в мире. Первое и второе место в этом рейтинге занимают Apple и Alphabet.
На момент закрытия торгов 14 февраля акции Amazon подорожали на 2,6% – до $1451, а рыночная стоимость ритейлера достигла $702,5 млрд.
Стоимость акций Microsoft в тот же день возросла на 1,6% – до $90,81. Капитализация компании составила $699,2 млрд, и она опустилась на четвёртое место.
Пятое и шестое место в этом списке занимают китайский интернет-гигант Tencent и соцсеть Facebook.
Напомним, что в июле 2017 года глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos)
В январе 2018 года Amazon занял первое место в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance.
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Internet и сети
15.02.2018 22:21