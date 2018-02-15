Британия обвинила РоSSию в атаке вируса Petya

За кибератакой стоит роSSийская армия.

Британия обвинила РоSSию в атаке вируса Petya
Фото: tjournal.ru

Британский МИД официально возложил на роSSийские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя Petya (он же Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap, NotPetya), заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров в Украине и по всему миру.

"Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут роSSийские власти, а именно роSSийская армия", - заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад, передает "Би-би-си".

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы в Украине.

Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в РоSSии.

"Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов", - заявил британский чиновник.

Предположение о том, что за вирусом Petya стоят роSSийские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности.

В том же ключе, однако не так жестко, высказывались и представители Агентства по кибербезопасности НАТО (CCDOE). Там заявили, что за созданием Petya стоит "государственный актор", не уточняя, что именно имеется в виду.


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