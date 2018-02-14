Исполнительный директор YouTube раскритиковала Facebook. Причина в изменениях ленты

На конференции Code Media нынешняя CEO YouTube Сьюзен Войжитски присоединилась к когорте топ-менеджеров, которые раскритиковали Facebook за последние эксперименты с лентой публикаций, сообщает The Guardian. Соцсеть намерена понизить в приоритете показ новостей, а также сформировать из контента изданий отдельный фид, пишут AIN.UA.

Войжитски уверена — если компания не может определиться, что люди «считают ценным контентом», тогда лучше вернуться к «фотографиям детей и репостам». При этом CEO призналась, что не беспокоится насчет конкуренции с видеоразделом Facebook: «Всегда рассматриваешь своих соперников серьезно, однако победить, оглядываясь назад и по сторонам — невозможно».

Другим критиком Facebook стал сооснователь и CEO Buzzfeed Иона Перетти. Он считает, что компания должна разделять между издателями прибыль, которую она получает благодаря фиду новостей. Сейчас соцсеть выплачивает деньги лишь за показ рекламы в Instant Articles и нативных видео — но Перетти настаивает, что этого недостаточно. Его рекомендации радикально отличаются от советов Войжитски. Издатель говорит, что соцсети нужен качественный новостной контент.

У Facebook не будет шансов контролировать происходящее в фиде новостей, если их единственным инструментом будет трафик. Говорить о том, что «мы хотим распространения этого контента» можно, только если у нас будут рычаги влияния на контент и доходы.

В защиту Facebook выступили глава подразделения News Feed Адам Моззери, а также менеджер новостных партнерств Кэмпбелл Браун. Они поспорили насчет того, что сайт является «белым листом» для любого контента — сотрудники настаивают, что Facebook готов полагаться на качественные публикации от доверенных издателей, урезая кликбейт. Однако даже Моззерти и Браун признали, что действуя в соответствии с корпоративными принципами и ценностями, соцсеть не может понять, как правильно их реализовать:

Мы пытаемся понять, как лучше измерить и понять, что люди считают важным.


Михаил Сапитон, AIN


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