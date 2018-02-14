AdSense начал приостанавливать выплаты до подтверждения адреса
Google AdSense
Оповещение гласит:
«Ваши платежи временно приостановлены, потому что вы не подтвердили свой адрес».
По клику на это сообщение, предлагается ввести PIN-код, полученный по почте. Если PIN-код будет введён неправильно три раза, показ объявлений будет приостановлен.
«Поздравляем! Ваши доходы достигли верификационного порога, поэтому мы начали процесс проверки вашего аккаунта… Для верификации аккаунта мы автоматически генерируем и отправляем вам персональный идентификационный номер (PIN) на почтовый адрес, указанный в вашей учётной записи. После получения PIN-кода вам нужно ввести его внизу этой страницы. Тем временем ваша учётная запись будет оставаться активной, и вы сможете продолжать показывать рекламу и получать доход», — говорится в оповещении.
Судя по сообщениям на форуме WebmasterWorld, оповещения получили многие издатели.
Напомним, что в январе часть издателей Google AdSense испытывала проблемы с показом объявлений на своих сайтах. Некоторые рекламные блоки оставались пустыми, что отражалось на доходах. В Google объяснили, что эти сложности могли быть связаны с тем, что у робота AdSense нет доступа к сайту.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.02.2018 09:42