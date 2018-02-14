AdSense начал приостанавливать выплаты до подтверждения адреса

Google AdSense начал показывать отдельным издателям оповещение о том, что приостанавливает выплаты до тех пор, пока они не подтвердят свой почтовый адрес.

Оповещение гласит:

«Ваши платежи временно приостановлены, потому что вы не подтвердили свой адрес».

По клику на это сообщение, предлагается ввести PIN-код, полученный по почте. Если PIN-код будет введён неправильно три раза, показ объявлений будет приостановлен.

«Поздравляем! Ваши доходы достигли верификационного порога, поэтому мы начали процесс проверки вашего аккаунта… Для верификации аккаунта мы автоматически генерируем и отправляем вам персональный идентификационный номер (PIN) на почтовый адрес, указанный в вашей учётной записи. После получения PIN-кода вам нужно ввести его внизу этой страницы. Тем временем ваша учётная запись будет оставаться активной, и вы сможете продолжать показывать рекламу и получать доход», — говорится в оповещении.

Судя по сообщениям на форуме WebmasterWorld, оповещения получили многие издатели.