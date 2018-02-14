AdSense начал приостанавливать выплаты до подтверждения адреса

Google AdSense начал показывать отдельным издателям оповещение о том, что приостанавливает выплаты до тех пор, пока они не подтвердят свой почтовый адрес.

Оповещение гласит:

«Ваши платежи временно приостановлены, потому что вы не подтвердили свой адрес».

По клику на это сообщение, предлагается ввести PIN-код, полученный по почте. Если PIN-код будет введён неправильно три раза, показ объявлений будет приостановлен.

«Поздравляем! Ваши доходы достигли верификационного порога, поэтому мы начали процесс проверки вашего аккаунта… Для верификации аккаунта мы автоматически генерируем и отправляем вам персональный идентификационный номер (PIN) на почтовый адрес, указанный в вашей учётной записи. После получения PIN-кода вам нужно ввести его внизу этой страницы. Тем временем ваша учётная запись будет оставаться активной, и вы сможете продолжать показывать рекламу и получать доход», — говорится в оповещении.

Судя по сообщениям на форуме WebmasterWorld, оповещения получили многие издатели.

Напомним, что в январе часть издателей Google AdSense испытывала проблемы с показом объявлений на своих сайтах. Некоторые рекламные блоки оставались пустыми, что отражалось на доходах. В Google объяснили, что эти сложности могли быть связаны с тем, что у робота AdSense нет доступа к сайту.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступниковВ США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступников
Как живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложениеКак живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложение
Треть украинцев никогда не пользуются ИнтернетомТреть украинцев никогда не пользуются Интернетом
Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»
Twitter впервые за свою историю получил прибыльTwitter впервые за свою историю получил прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
Instagram начал помечать пользователей, которые делают скриншоты «историй»Instagram начал помечать пользователей, которые делают скриншоты «историй»
Выявлена возможная причина проблем с показом объявлений Google AdSenseВыявлена возможная причина проблем с показом объявлений Google AdSense
Издатели Google AdSense жалуются на проблемы с показом объявленийИздатели Google AdSense жалуются на проблемы с показом объявлений
Германия начала исполнять «закон о Facebook»Германия начала исполнять «закон о Facebook»
"ВКонтакте" начали хвалить фюрера РФ с аккаунтов умерших пользователей"ВКонтакте" начали хвалить фюрера РФ с аккаунтов умерших пользователей
В Соединенных Штатах началось расследование против GoogleВ Соединенных Штатах началось расследование против Google
Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSenseЕврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSense
Google AdSense полностью возобновил работу функции Ad BalanceGoogle AdSense полностью возобновил работу функции Ad Balance
Google AdSense провёл массовое отключение аккаунтовGoogle AdSense провёл массовое отключение аккаунтов
LinkedIn начала тестировать мобильную видеорекламуLinkedIn начала тестировать мобильную видеорекламу
Последние новости
Подгружаем последние новости